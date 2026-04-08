Вночі росіяни запустили по Україні понад 170 дронів. Скільки збила ППО

У ніч проти 8 квітня росіяни запустили по Україні 176 ударних дронів, майже 120 з них — «Шахеди». Українська ППО збила 146 цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

У 12 місцях влучили 24 безпілотники, ще в одному впали уламки.

Через удар по Запоріжжю загинула одна людина. Також постраждала 47-річна жінка.

На Одещині окупанти атакували південь області: пошкоджена портова і цивільна інфраструктура. Частково зруйновані склад і господарське приміщення.