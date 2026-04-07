У віці 80 років помер колишній тренер «Динамо» Мірча Луческу. Чоловік очолював українську збірну з 2004 по 2016 рік.

Про це повідомив журналіст Еммануель Рошу.

За словами журналіста, менш як два тижні тому, попри хворобу, Луческу очолював гру збірної Румунії проти Туреччини в матчі плей-оф Чемпіонату світу.

Луческу потрапив у лікарню 29 березня, після того як йому стало зле на тренувальному зборі. У тренера були проблеми з серцем.

З «Шахтарем» Луческу 8 разів виграв чемпіонат України та здобув перемогу в Кубку УЄФА 2008/2009. З київським «Динамо» мав один чемпіонський титул.

Також очолював «Динамо» (Бухарест), «Рапід», італійські «Пізу», «Брешію», «Реджану» та «Інтер», турецькі «Галатасарай» і «Бешикташ», збірну Туреччини.