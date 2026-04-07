Рада підтримала закон про об’єднання енергоринку України з ЄС

Новини

Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Верховна Рада ухвалила закон № 12087-д, який запускає об’єднання ринку електроенергії України з європейським.

Про це йдеться на сайті Ради.

Парламент ухвалив закон у другому читанні та в цілому. Його підтримали 245 народних депутатів.

Документ створює правову основу для об’єднання українського та європейського ринків електроенергії. Йдеться про запуск спільної торгівлі електроенергією з країнами ЄС.

У профільному комітеті пояснили, що закон має наблизити правила роботи енергосистеми України до стандартів ЄС. Також він передбачає нові механізми управління ризиками, розвиток гнучких інструментів ринку та посилення ролі споживачів.

Окремо документ регулює співпрацю між оператором системи передачі та ринковим оператором, щоб забезпечити стабільний обмін електроенергією, швидше реагувати на ризики.