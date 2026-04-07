Вночі росіяни запустили по Україні 110 ударних дронів. Найбільше постраждала Дніпропетровщина

У ніч проти 7 квітня росіяни запустили по Україні 110 ударних дронів, майже 70 з них — «Шахеди». Українська ППО збила 110 цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

У 17 місцях впали 26 дронів, ще у 13 — уламки.

На Дніпропетровщині в Покровській громаді Синельниківського району загинув 11-річний хлопчик. Поранені дві жінки (31 і 61 років) і 33-річний чоловік чоловік — їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Павлоградському районі через поранення у стані середньої тяжкості госпіталізували двох чоловіків 52 і 66 років.