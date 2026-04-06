Місія «Артеміда II» встановила історичний рекорд дальності польоту від Землі

Астронавти місії NASA «Артеміда ІІ» встановили історичний рекорд, віддалившись від Землі на 406 764 км (252 752 милі). Так далеко від планети людина не була ще ніколи.

Про це повідомило NASA.

Екіпаж місії побив попередній рекорд, встановлений «Аполлоном-13» у 1970 році, на приблизно 6 601 км (4 102 милі).

NASA запустила онлайн-трансляцію обльоту Місяця екіпажем місії. Під час шестигодинного польоту астронавти зможуть спостерігати за зворотним боком Місяця та повним сонячним затемненням.

Згодом NASA опублікувала нове фото Місяця від екіпажу «Артеміди II» з космічного корабля «Оріон», на якому видно зворотний бік супутника. Це комбінований вид ближньої та дальньої сторін Місяця.

На тому боці супутника, як це видно на фото, відсутні великі темні плями, які можна побачити з Землі. Вони утворилися на початку історії Місяця, коли він був вулканічно активним.

Місія «Артеміда ІІ»

У ніч на 2 квітня американське космічне агентство NASA запустило пілотовану місію до Місяця — «Артеміда ІІ». Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Гансен з Канадського космічного агентства вирушили з Космічного центру Кеннеді у Флориді на борту Space Launch System — найпотужнішої ракети в історії агентства. Мета цієї місії — випробувати системи ракети та космічного корабля, щоб підготуватися до нової висадки на Місяць.

3 квітня чотири астронавти місії NASA «Артеміда ІІ» покинули орбіту Землі та почали шлях до Місяця. Це вперше з 1972 року, коли люди покинули орбіту Землі. 6 квітня астронавти увійшли до гравітаційної сфери Місяця. Це означає, що на космічний корабель сильніше впливає гравітація супутника, а не Землі.

Місія «Артеміда II» триватиме вісім днів. Вона завершиться приводненням у Тихому океані, де екіпаж зустрінуть рятувальні групи.