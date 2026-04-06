У центрі Луцька дівчина стріляла з пістолета і влучила у тролейбус з людьми

На Театральному майдані у Луцьку 4 квітня дівчина хаотично стріляла навколо з пневматичного пістолета і влучила в тролейбус, який підʼїхав до зупинки.

Про це повідомив Департамент муніципальної варти Луцької міськради та підтвердила інспекторка сектора комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич у коментарі «Бабелю».

4 квітня міські камери зафіксували, як молоді люди недбало поводяться з пістолетом, а дівчина спрямовує зброю в різні напрямки.

Того ж вечора до поліції надійшло повідомлення про пошкодження вікна тролейбуса невідомим предметом. Поліцейські встановили, що отвір виник від пострілу з пневматичного пістолета. Люди не постраждали.

Усіх учасників події встановили, а пістолет вилучили. Наразі вживають заходів для притягнення винних до відповідальності.

«Водночас цей випадок вкотре демонструє важливість функціонування та подальшого розвитку систем відеоспостереження. Завдяки розбудованій мережі камер у межах програми «Безпечне місто» ідентифікація правопорушників і розкриття злочинів стають значно швидшими й ефективнішими», — додали в департаменті муніципальної варти міста.