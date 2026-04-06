Стало відомо, коли запустять залізничний маршрут між Україною і Болгарією

Україна та Болгарія вже влітку запустять тестовий залізничний маршрут «Київ — Варна».

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Маршрут проходитиме через Київ, Львів, Чернівці, Сучаву та Бухарест до Варни. Таке сполучення вигідне і з боку логістики, і з боку зручності для пасажирів.

У міністерстві кажуть, шо маршрут дозволить уникнути простоїв, що дасть змогу не збільшувати вартості квитків. Попередньо, Румунія погодилась додати маршрут до механізму Public Service Obligation (PSO), що дозволить знизити вартість квитків.

Орієнтовний час у дорозі — менше за 30 годин, проте точний час підтвердять після того, як пройде тестовий потяг.