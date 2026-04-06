Місія «Артеміда ІІ» досягла «сфери впливу» Місяця. Вночі астронавти долетять до супутника

Чотири астронавти місії NASA «Артеміда ІІ» увійшли до гравітаційної сфери Місяця. Це означає, що на космічний корабель сильніше впливає гравітація супутника, а не Землі.

Про це повідомляє The Guardian.

Астронавти вже оглянули поверхню Місяця. Екіпаж досягнув гравітаційної сфери через чотири дні, шість годин і дві хвилини після початку місії. Місія наразі перебуває за 62 800 км від Місяця та 373 400 км від Землі.

Коли космічний корабель пройде позаду Місяця, він на 40 хвилин втратить зв’язок із Землею, оскільки поверхня супутника заблокує радіосигнали. Якщо все вдасться, то корабель облетить навколо Місяця, а астронавти встановлять рекорд — вони перебуватимуть на найдовшій відстані від Землі.

Чого чекати на четвертий день місії «Артеміда II»

О 16:50 за київським часом (надалі весь час вказаний за Києвом) екіпаж прокидається, а о 20:00 розпочинається трансляція. О 20:56 «Артеміда ІІ» поб’є рекорд за дальністю польоту.

Астронавти підготують корабель для прольоту повз Місяць о 21:15. Семигодинний період спостереження за прольотом астронавтів стартує о 21:45, а вже за дві години астронавти покажуть вигляд космічного корабля зсередини.

Найближче до Місяця астронавти будуть о 02:07, а найдалі від Землі — о 02:05. Втрата зв’язку протягом 40 хвилин почнеться о 01:47.

О 03:35 астронавти спостерігатимуть, як Місяць повністю закриє Сонце, це затемнення триватиме 53 хвилини. Період спостережень за прольотом закінчиться о 04:20 — тоді астронавти і надішлють зображення спостережень на Землю.

Місія «Артеміда ІІ»

У ніч на 2 квітня американське космічне агентство NASA запустило пілотовану місію до Місяця — «Артеміда ІІ». Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Гансен з Канадського космічного агентства вирушили з Космічного центру Кеннеді у Флориді на борту Space Launch System — найпотужнішої ракети в історії агентства. Мета цієї місії — випробувати системи ракети та космічного корабля, щоб підготуватися до нової висадки на Місяць.

3 квітня чотири астронавти місії NASA «Артеміда ІІ» покинули орбіту Землі та почали шлях до Місяця. Це вперше з 1972 року, коли люди покинули орбіту Землі.

Місія «Артеміда II» триватиме вісім днів. Вона завершиться приводненням у Тихому океані, де екіпаж зустрінуть рятувальні групи.