Українські дрони атакували фрегат «Адмірал Макаров»

Сили безпілотних систем спільно із СБУ та ВМС у ніч проти 6 квітня вдарили дронами по фрегату Чорноморського флоту РФ «Адмірал Макаров» у порту Новоросійськ і атакували бурову установку «Сиваш».

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

«Адмірал Макаров» — третій військовий фрегат проєкту «Буревісник» ВМФ Росії. Він — носій восьми крилатих ракет «Калібр» і 24 ракет зенітно-ракетного комплексу «Штиль-1». Корабель запускав ракети ППО під час атаки дронів, проте вони все одно влучили в нього. Ступінь пошкоджень встановлює розвідка.