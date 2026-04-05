Медіа: На війні загинув колаборант Володимир Ляпкін. Колись він був генерал-майором СБУ

Новини

На війні проти України 17 березня загинув колаборант, колишній начальник департаменту Службі безпеки України, генерал-майор Володимир Ляпкін.

Про це пише російська «Медіазона». Першим повідомлення про загибель Ляпкіна написав колаборант і екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов, а згодом «Медіазона» змогла незалежно підтвердити це.

Ляпкін був у СБУ начальником департаменту оперативного документування. Сферою його відповідальності було прослуховування, зовнішнє спостереження та збір інформації. Звання генерал-майора Ляпкін отримав у 2013 році. Царьов стверджує, що він особисто брав участь у розгоні протестів під час Революції гідності. У лютому 2014 року, одразу після перемоги Майдану, Ляпкіна звільнили із СБУ — тоді він оселився в окупованому Криму.

Після початку повномасштабної війни та окупації Херсону зрадник став заступником голови «Державної служби безпеки Херсонської області». Засновником «Держбезпеки» став колишній начальник Ляпкіна Олександр Якименко, який очолював СБУ із січня 2013 по лютий 2014 року, а потім втік до РФ. Деякий час Ляпкін виконував обовʼязки начальника «Держбезпеки».

У березні 2025 року СБУ повідомила Ляпкіну про підозру в колабораціонізмі. Слідчі стверджували, що він займався «фільтраційними заходами» і вчиняв репресії проти мирного населення. Після формальної ліквідації «Державної служби безпеки» (тобто після так званого «приєднання» Херсонської області до Росії у вересні 2022 року) її правонаступником стало управління ФСБ по окупованій Херсонській області.

«Центр журналістських розслідувань» писав, що генеральське звання Ляпкіна збереглося. Царьов теж написав, що Ляпкін залишився генерал-майором вже російських спецслужб, а потім служив у загоні «Барс-33» під позивним «Батий».

У російській соцмережі «ВКонтакте» також опубліковали некролог, присвячений смерті двох випускників Ташкентського вищого загальновійськового командного училища — Володимира Ляпкіна та колишнього співробтника Міністерства надзвичайних ситуацій РФ Едуарда Малова (він загинув разом з Ляпкіним). Вони обидва закінчили училище в 1989 році.