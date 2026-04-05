У Сербії заявили, що знайшли вибухівку біля газопроводу, який веде до Угорщини. Орбан скликав Раду безпеки

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що сербська армія вдень 5 квітня знайшла вибухівку біля газової інфраструктури, що зʼєднує його країну з Угорщиною.

Про це він уже розповів телефоном премʼєру Угорщини Віктору Орбану.

«Я щойно завершив телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої поінформував його про перші результати розслідування, проведеного нашими військовими та поліцейськими органами, щодо загрози критичній газовій інфраструктурі, що з’єднує Сербію та Угорщину. Наші підрозділи виявили вибухівку руйнівної сили та детонатори, необхідні для її активації», — написав він у фейсбуку після розмови з Орбаном.

Той, своєю чергою, скликав позачергове засідання Надзвичайної ради нацбезпеки.

Сербське медіа PTC пише, що інцидент стався в муніципалітеті Каніжа. На місці події знайшли два великі рюкзаки і два пакети вибухівки з детонаторами. За словами Вучича, сила потенційного вибуху могла наразити на небезпеку багатьох людей та завдати значної шкоди.

У коментарі журналістам Вучич відмовився розголошувати подробиці стосовно можливих причетних до інциденту, хоч і «має певну інформацію». Він лише наголосив: «Будь-хто, хто спробує поставити під загрозу енергетичну інфраструктуру Сербії, буде покараний у найсуворіший спосіб».

«Очевидно, що світ, а точніше геополітичні ігри, не дадуть нам спокою, і тому ми повинні продемонструвати найвищий рівень боєздатності. Ми будемо безжально розправлятися з усіма, хто вважає, що може загрожувати життєво важливій інфраструктурі Сербії. Безжально», — наголосив сербський президент.

Після цього він додав, що в країні посилили захист ключових енергетичних обʼєктів та вживають всіх заходів для запобігання можливим загрозам.