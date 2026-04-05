Українська тенісистка Стародубцева обіграла чемпіонку Australian Open 2025 і вперше в карʼєрі вийшла у фінал турніру WTA

Українська тенісистка Юлія Стародубцева вперше в карʼєрі вийшла у фінал турніру WTA.

У півфіналі змагань в американському Чарлстоні українка грала проти американки Медісон Кіз, яка посідає 18-те місце у світовому рейтингу. Зустріч проти чемпіонки Australian Open 2025 стала першою для Юлії Стародубцевої.

Стародубцева перемогла Кіз у двох сетах — 6:1, 6:4. Матч тривав 1 годину 14 хвилин. Українка використала шість з восьми брейкпойнтів, тоді як американка — два з двох.

Після перемоги українська спортсменка зробила напис Nova Kakhovka. Нова Каховка на Херсонщині — місто, де народилася Стародубцева, — наразі перебуває під російською окупацією.

У фіналі турніру WTA Стародубцева зіграє проти пʼятої ракетки світу і лідерки посіву Джессіки Пегули. Матч запланований на неділю, 5 квітня.