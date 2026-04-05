Росіяни вночі запустили по Україні майже 100 дронів. На Одещині є постраждалі

Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)

У ніч проти 5 квітня росіяни запустили по Україні 93 дрони, майже 60 з них були «Шахеди».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 76 російських дронів типу «Шахед», «Гербера», «Італмас» і безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Ще 17 БпЛА влучили на десяти локаціях, на трьох впали уламки.

Зокрема, під атакою була Одещина — там постраждали троє людей, двоє з них — у лікарні. Зруйнований фасад пʼятиповерхівки з першого по третій поверхи, загорілися квартири і автівки. У будинках після атаки тимчасово відключили газопостачання.

Також вночі росіяни били по Харкову — там пошкоджені гуртожитки, багатоповерхівки й авто. Понад 10 разів РФ атакувала Дніпропетровщину — у Нікопольському районі пошкоджений приватний будинок. Минулося без постраждалих.