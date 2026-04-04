Трамп просить виділити $152 млн на відкриття вʼязниці Алькатрас

Президент США Дональд Трамп прагне отримати $152 млн з бюджету на 2027 рік, щоб відновити сумнозвісну в’язницю Алькатрас.

Бюджетний запит передбачає фінансування «перебудови Алькатрасу в сучасну високозахищену в’язницю», причому ці кошти покривають лише перший рік витрат. Запит має схвалити Конгрес США.

Низка політиків скептично налаштовані щодо плану — вони ставлять під сумнів остаточну вартість проєкту і говорять про складність функціонування Алькатрасу як діючої в’язниці. Критики плану вказують, що на острові немає прісної води та каналізації, а всі ресурси доведеться доставляти човнами.

За даними Федерального бюро в’язниць США, на момент закриття Алькатрас був утричі дорожчим в утриманні, ніж будь-яка інша федеральна в’язниця.

Про плани відновити роботу Алькатрасу Трамп оголосив минулого року. Тоді він заявив, що хоче поміщати у цю вʼязницю «найбільш безжальних і жорстоких злочинців».

Що відомо про Алькатрас

Спочатку Алькатрас (або як його неофіційно називюать «Скеля») був військово-морською оборонною фортецею, згодом — військовою в’язницею, а в 1930-х роках, після передачі Міністерству юстиції, став федеральною в’язницею. Серед найвідоміших увʼязнених гангстери Аль Капоне, Міккі Коен і Джордж «Кулемет» Келлі.

Алькатрас вважали «в’язницею для найгірших із найгірших». Туди відправляли злочинців, з якими не справлялися інші тюрми. За весь час роботи Алькатрасу як вʼязниці було 14 спроб втечі, але більшість завершилися провалом. Найвідоміша — втеча 1962 року трьох в’язнів, які зникли безслідно. Їх так і не знайшли, є версія, що вони могли потонути.

Цю установу максимального рівня безпеки закрили в 1963 році. Нині вона працює як туристичний об’єкт, нею керує Служба національних парків США. За даними Служби національних парків, Алькатрас дає близько $60 млн доходу від туризму.

Алькатрас також став місцем дії багатьох фільмів, зокрема «Птахолов з Алькатрасу» з Бертом Ланкастером, «Втеча з Алькатрасу» з Клінтом Іствудом і «Скеля» із Шоном Коннері і Ніколасом Кейджем.