Росіяни вдарили FPV-дронами по ринку в Нікополі, пʼять людей загинули
- Ольга Березюк
Російські військові атакували FPV-дронами Нікополь Дніпропетровської області, є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Після удару спалахнула пожежа, понівечені торгівельні павільйони та магазин.
Загинули пʼять людей: три жінки та дві чоловіки. Серед поранених є дівчинка 14 років, вона в тяжкому стані в лікарні.
- У ніч проти 4 квітня росіяни запустили по Україні 286 дронів, 200 з них були «Шахеди».