Росіяни вдарили FPV-дронами по ринку в Нікополі, пʼять людей загинули

Ольга Березюк
Російські військові атакували FPV-дронами Нікополь Дніпропетровської області, є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Після удару спалахнула пожежа, понівечені торгівельні павільйони та магазин.

Загинули пʼять людей: три жінки та дві чоловіки. Серед поранених є дівчинка 14 років, вона в тяжкому стані в лікарні.