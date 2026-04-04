Росіяни запустили по Україні майже 300 дронів. У Сумах безпілотник влучив у 16-поверхівку
- Ольга Березюк
Вночі росіяни запустили по Україні 286 дронів, 200 з них були «Шахеди».
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
ППО знешкодила 260 дронів типу «Шахед», «Гербера», «Італмас» і безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Ще 11 ударних БпЛА влучили по 10 локаціях, а в шести місцях впали уламки.
Київ
Через атаку дрона спалахнула офісно-складська будівля в Дарницькому районі. Обійшлось без постраждалих.
Суми
БпЛА влучили в 16-поверховий будинок і приватний житловий сектор — багатоповерхівка спалахнула, сім людей постраждали, серед них дитина.
Полтавщина
Вночі та вранці дрони атакували промислово-виробничі підприємства в Полтавському районі, виникли пожежі.
Харків
Немишлянський район міста атакував дрон, одна людина поранена, ще у двох гостра реакція на стрес.