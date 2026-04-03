Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з тимчасово окупованих територій України. Натомість Єгипет хоче збільшити імпорт з України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі заявив про це під час розмови із Зеленським. Натомість Україна готова контактувати з Єгиптом у сфері військово-технічного співробітництва, зауважив український президент.

Напередодні, 2 квітня, президент РФ Путін на зустрічі з міністром закордонних справ Єгипту заявив, що Кремль має намір створити в Єгипті «зерновий та енергетичний хаб».

Reuters писав, що у відповідь на пропозицію Путіна представник Єгипту зазначив, що країна «вітає російські ініціативи», але конкретних деталей не розкривали.