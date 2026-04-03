Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з тимчасово окупованих територій України
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Melissa Askew / Unsplash
Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з тимчасово окупованих територій України. Натомість Єгипет хоче збільшити імпорт з України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі заявив про це під час розмови із Зеленським. Натомість Україна готова контактувати з Єгиптом у сфері військово-технічного співробітництва, зауважив український президент.
Напередодні, 2 квітня, президент РФ Путін на зустрічі з міністром закордонних справ Єгипту заявив, що Кремль має намір створити в Єгипті «зерновий та енергетичний хаб».
Reuters писав, що у відповідь на пропозицію Путіна представник Єгипту зазначив, що країна «вітає російські ініціативи», але конкретних деталей не розкривали.
- У 2025 році Росія вивезла з України понад 2 мільйони тонн краденого зерна. Найбільше купив Єгипет — майже 40%, повідомив у січні керівник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.