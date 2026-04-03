Сімох українських дітей повернули з тимчасово окупованих територій

Новини

З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще сімох українських дітей віком від 13 до 17 років.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Серед тих, кого повернули, — 13-річний хлопець, який залишився сиротою після втрати обох батьків на Херсонщині. Тепер він разом із сестрою та в безпеці.

Ще двоє братів 13 і 16 років після смерті батьків залишалися під опікою двоюрідного брата, щоб їх не розлучили. В окупації їх залякували, намагаючись змінити рішення щодо виїзду. Наразі вони вже возз’єдналися із сестрою в Україні.

Також вдалося повернути 14-річного хлопця, який не бачився з матір’ю понад чотири роки, тепер вони знову разом.