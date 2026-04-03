Астронавти місії NASA «Артеміда ІІ» покинули орбіту Землі й прямують до Місяця

Новини

NASA

Чотири астронавти місії NASA «Артеміда ІІ» покинули орбіту Землі та прямуюють до Місяця. Це вперше з 1972 року, коли люди покинули орбіту Землі.

Про це повідомляє ВВС.

Екіпаж складається з трьох чоловіків і жінки. Канадський астронавт Джеремі Гансен повідомив, що екіпаж почувається добре. «Артеміда ІІ» зараз перебуває на петлі, яка пронесе їх навколо зворотного боку Місяця і назад.

Очікується, що космічний корабель Orion дозволить екіпажу віддалитися від Землі далі, ніж будь-хто до цього — на понад 7 600 км за межі Місяця, перш ніж гравітація поверне їх назад.

BBC News

Під час відеодзвінка Віктор Гловер, який став першим темношкірим астронавтом, який покинув межі Землі, звернувся до землян з посланням.

«Повірте нам, ви виглядаєте неймовірно, ви виглядаєте прекрасно і звідси ви виглядаєте як щось ціле. Гомосапієнси — це всі ми. Незалежно від того, звідки ви і як виглядаєте, ми всі — одна людина. Це показує, що ми можемо зробити, не лише коли відкладаємо розбіжності, але й коли обʼєднуємо їх», — сказав він.

Місія «Артеміда ІІ»

У ніч на 2 квітня американське космічне агентство NASA запустило пілотовану місію до Місяця — «Артеміда ІІ». Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Гансен з Канадського космічного агентства вирушили з Космічного центру Кеннеді у Флориді на борту Space Launch System — найпотужнішої ракети в історії агентства. Мета цієї місії — випробувати системи ракети та космічного корабля, щоб підготувати ґрунт для нової висадки на Місяць.

Місія «Артеміда II» триватиме вісім днів. У перші дві доби на навколоземній орбіті екіпаж ретельно перевірить системи життєзабезпечення, навігацію та звʼязок корабля Orion, після чого рухова установка виведе космічний корабель на траєкторію до Місяця.

Протягом третього і четвертого днів астронавти моніторитимуть системи на рекордній відстані від планети.

З пʼятого по восьмий день триватиме шлях до Землі з фінальними випробуваннями систем. Перед посадкою капсула відʼєднає службові модулі та ввійде в атмосферу на швидкості близько 40 233 км/год для перевірки теплового екрана. Місія завершиться приводненням у Тихому океані, де екіпаж зустрінуть рятувальні групи.

Автор: Вероніка Довганюк