Ірландія тестує цифровий ID для перевірки віку користувачів соцмереж

Ірландія запустила тестову фазу цифрового гаманця з функцією перевірки віку, яка має обмежити доступ підлітків до соціальних мереж.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цифровий ID дозволятиме підтверджувати вік користувачів, щоб зменшувати ризики для дітей та підлітків в інтернеті. Також цифровий гаманець зможе зберігати офіційні документи — свідоцтва про народження, водійські посвідчення тощо.

Міністр фінансів Саймон Гарріс напередодні заявляв, що присутність підлітків у соцмережах становить серйозну проблему для громадського здоровʼя через вплив на психічне здоровʼя.

Усі держави-члени ЄС мають запровадити подібну систему до кінця 2026 року, однак як саме її впроваджувати — кожна країна вирішуватиме сама.

Масова заборона соцмереж для дітей у світі

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

У січні Франція підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону соцмереж дітям до 15 років. Далі законопроєкт розгляне Сенат (верхня палата парламенту) — якщо він внесе якісь зміни, то за документ знову голосуватимуть у Національній асамблеї. У разі ухвалення закону Франція стане першою країною в Європі, яка запровадить повну заборону соцмереж для дітей до 15 років.

Велика Британія та Іспанія теж хочуть заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років, а Греція близька до оголошення аналогічної заборони для дітей віком до 15 років, повідомляє джерело Reuters.