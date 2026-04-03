Як українським десантникам вдалося зупинити наступ росіян на Гуляйполе. Світові медіа про російсько-українську війну 3 квітня

«Бабель»

Про те, як бійці 82 окремої десантно-штурмової бригади, що входить до складу 7 корпусу швидкого реагування, зупинили наступ росіян на Гуляйполе, пише The Times. У деяких місцях російські війська просувалися зі швидкістю до 7 кілометрів на день, а прорив загрожував би Запоріжжю і Павлограду. Українські десантники не лише стримали наступ, але й відкинули росіян на 12 кілометрів, попри їхню чисельну перевагу, що становила пʼять до одного. Батальйоном 82 бригади командує 23-річний майор із позивним «Лев». «Секрет нашого успіху насамперед у належній підготовці особового складу і збереженні життів бійців, — каже командир. — По-друге, це дотримання секретності, поширення чуток і введення ворога в оману, щоб він не знав, де ми, що ми робимо і як саме».

Під час контрнаступу піхота використовувала і вдосконалювала тактику інфільтрації, подібну до тієї, що застосовують росіяни, йдеться у статті. Вони обходять позиції, а потім атакують їх дронами, за можливості з тилу. Бійці скористалися збоєм у звʼязку в росіян після того, як їм відключили Starlink. Підрозділ розраховував на те, що російські офіцери через страх перед покаранням не доповідатимуть вищому керівництву про втрату позицій. Це дозволило десантникам атакувати з несподіваних напрямків і з позицій, які частина російських військ вважала підконтрольними своїм підрозділам. «Перехоплення радіоелектронної розвідки свідчать, що координація між підрозділами ворога значно погіршилася на всіх рівнях, — каже Лев. — Також почастішали випадки, коли ворог сам себе нищить. Через відсутність координації вони ведуть вогонь зі стрілецької зброї по своїх же. Їхні дрони літають без трансляції та без Starlink, а командири не можуть вчасно приймати рішення».

