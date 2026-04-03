Швеція затримала підсанкційний танкер тіньового флоту РФ через розлив нафти в Балтійському морі

У Швеції затримали підсанкційний танкер тіньового флоту РФ Flora 1, який підозрюють у розливі нафти в Балтійському морі.

Про це повідомляє берегова охорони Швеції.

Прокуратура під час розслідування з’ясувала, що танкер у списку санкцій ЄС. Літак охорони виявив розлив нафти на схід від острова Готланд — на той момент пляма розливу була завдовшки 12 км.

Судно, що рухалося з порту у Фінській затоці, було під незрозумілим прапором і прямувало до невідомого пункту призначення. Берегова охорона Швеції доставила танкер із 24 членами екіпажу на стоянку біля міста Істад.

Операція із затримання проводилася спільно з поліцією. Це перший випадок, коли підсанкційний танкер допустив вилив нафти в економічній зоні Швеції. Розлив стримати не вдалося і він потрапив до океану.

Танкер Flora 1 є частиною тіньового флоту РФ. Судно спеціалізується на обході нафтового ембарго та політики price cap такими способами, як вимкнення AIS та перевалка нафти в морі поблизу Греції.

Протягом 2025–2026 років проти судна та його капітана запровадили санкції Велика Британія, Канада, Австралія, ЄС, Швейцарія, Нова Зеландія та Україна.

Попри заборони танкер продовжує заходити в порти Санкт-Петербурга, Усть-Луги, Приморська і Туапсе, а також здійснює рейси до Бразилії, Туреччини та Гібралтару.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. У січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель з 1 лютого 2026 року.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує ними здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю, який спрямовує їх на війну в Україні.

Автор: Вероніка Довганюк