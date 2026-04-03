На Харківщині вантажівка зіткнулася з пасажирським поїздом. «Укрзалізниця» попередила про затримки рейсів

Увечері 2 квітня вантажівка зіткнулася з пасажирським поїздом на переїзді біля залізничної станції Коломак.

Про це повідомляють «Укрзалізниця» та поліція Харківщини.

Внаслідок аварії вагони поїзда Харків — Полтава зійшли з рейок, пошкоджено локомотив і щонайменше один з вагонів. Постраждав водій вантажівки.

Машиністу вдалося вчасно застосувати екстрене гальмування перед зіткненням і пом’якшити удар. Тому пасажири не постраждали.

На ранок «Укрзалізниця» повідомила про затримки низки рейсів до двох годин через відновлювальні роботи біля Коломака. Потяги № 94 Холм — Харків та № 8 Одеса — Харків вирушать через Полтаву-Київську — Полтаву-Південну — Берестин — Мерефу (оминаючи Люботин).

Пасажирів поїзда № 21/22 Харків — Львів, подорож якого перервала вантажівка на переїзді, розмістили в резервних вагонах, зранку вони проїхали Миргород.