ВАКС затвердив угоди зі слідством фігурантів справи про корупцію на Одеському припортовому заводі. Серед них колишній нардеп

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання вини між слідством і фігурантами справи про корупцію на Одеському припортовому заводі.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Обвинувачені відшкоджують державі 77,5 мільйона гривень збитків (у самій справі йшлося про понад 94 мільйони гривень збитків). Ще 50 мільйонів гривень спрямують на підтримку ЗСУ через плтаформу UNITED24.

Визнали вину і отримали вироки суду:

•⁠ ⁠Народний депутат України VIII скликання — штраф 5 100 гривень (300 неоподатковуваних мінімумів). Вірогідно, мова про Олександра Грановського, що був нардепом від «Блоку Петра Порошенка» і фігурував у справі.

•⁠ ⁠Ексзаступник директора (ймовірно, мова про Степана Кімінчіжі) та ексначальник відділу заводу — 3 роки позбавлення волі, заборона на рік обіймати певні посади і штраф.

•⁠ ⁠Ексчлен правління заводу (йомвірно мова про колишню помічницю Грановського Ольгу Ткаченко, яку називали його довіренною особою в компані та власник компанії-посередника — 3 роки позбавлення волі, заборона обіймати посади (1 рік) та штраф.

Частину обвинувачених звільнили від покарання, бо закінчились строки давності (корупційна схема працювала у 2015 році). Інші отримали іспитовий термін два роки.

Частина фігурантів перебуває за кордоном і їх не естрадували. Притому троє обвинувачених уже мали право на закриття справи через строки давності.