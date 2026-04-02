Протягом дня росіяни атакували Україну. На Харківщині поранені троє дівчат, а в Чернігові балістична ракета влучила у підприємство

Російська армія вдень 2 квітня продовжувала атаки по Україні. «Бабель» зібрав головну інформацію про наслідки ворожих ударів.

У Харкові окупанти протягом дня 11 разів атакували Київський район. Від удару «Шахедів» сталась пожежа в багатоповерхівці. Внаслідок обстрілу вибухові травми отримали 61-річна жінка і 52-річний чоловік. За словами міського голови Ігора Терехова, це вперше росіяни атакували місто реактивними безпілотниками.

В області росіяни атакували село Лиманівка. Травмовані дівчата 12, 14 і 15 років. У селі Польове загинув чоловік, поранені жінка і 12-річний хлопчик.

На Запоріжжі армія РФ вдарила по Біленькому Запорізького району. Поранений 52-річний чоловік і пошкоджено авто.

Безпілотником військові РФ вдарили по припаркованих автівках у центрі Херсону. Спалахнули два авто, але пожежу ліквідували рятувальники. Тяжкі поранення отримав чоловік — його госпіталізували.

Близько 15:30 росіяни атакували балістичною ракетою одне з підприємств у Чернігові. Там пошкоджені господарські приміщення. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинула людина і поранено 17-річну дівчину.

Авторка: Вероніка Довганюк