Війни в Ірані та Україні тісно переплетені між собою. Світові медіа про російсько-українську війну 2 квітня

Новини

«Бабель»

Війни в Ірані та Україні з кожним тижнем стають усе більш взаємозалежними — настільки, що, на думку деяких аналітиків, вони починають зливатися в єдине ціле, пише The Guardian. Раніше Росія отримувала від Ірану дрони Shahed і використовувала їх проти українських міст. Тепер вона відповідає Ірану «послугою на послугу», передаючи розвіддані, допомогу з наведенням і, ймовірно, власні або модернізовані безпілотники. Водночас Україна намагається використати цю нову реальність у власних інтересах і активно будує оборонні союзи з країнами Перської затоки. Дві війни перетинаються також через світові енергетичні ринки, пише видання. Після атаки на Іран і перекриття Ормузької протоки ціни на нафту і газ різко зросли, що несподівано зіграло на користь Росії. Збільшений попит на російські енергоносії фактично підтримав її економіку в момент, коли вона почала відчувати серйозний тиск. У відповідь Україна різко посилила удари по російській енергетичній інфраструктурі. Голова дипломатії ЄС Кая Каллас теж прямо говорить про зв’язок між війнами й наголошує: «Якщо Америка хоче, щоб війна на Близькому Сході припинилася — щоб Іран перестав нападати на них — вони також мають чинити тиск на Росію, аби та не мала змоги йому допомагати».

Євросоюз дуже хоче, щоб після виборів в Угорщині з’явився більш проукраїнський лідер, ніж Віктор Орбан. Але фаворит перегонів Петер Мадяр насправді не є тією альтернативою, на яку сподіваються в Брюсселі, розповідає Politico. Він не підтримує швидкий вступ України до ЄС, відмовився від поставок зброї Києву та натякнув, що винесе питання членства в ЄС на референдум, що може повністю зірвати процес. Його партія «Тиса» також проголосувала проти кредиту ЄС Україні в розмірі €90 мільярдів в Європейському парламенті, хоча Угорщина не була зобов’язана робити фінансовий внесок. Раніше Мадяр критикував те, що він називає руйнуванням прав угорської меншини в Україні. Причина цього — настрої в самій Угорщині, пояснив виданню міністр у справах Європейського Союзу Янош Бока. «Це історична проблема. Угорці не люблять українців. Вони також не люблять росіян, але українців вони не люблять так само», — каже Янош.

