У Львові військовий ТЦК загинув від смертельного поранення в шию. Нападника затримали (оновлено)
- Анастасія Зайкова, Олександр Булін
У Львові військовий Територіального центру комплектування та соцпідтримки загинув від смертельного поранення в шию. Нападника затримали.
Про це повідомила поліція Львовської області.
Правоохоронці повідомили, що на вулиці Патона під час проведення заходів оповіщення невідомий ударив військовослужбовця ножем у шию, після чого втік. Попри зусилля медиків, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.
У місті розпочали поліцейську спецоперацію і затримали нападника. Ним виявився інспектор Львівської митниці 1991 року народження. За умисне вбивство йому загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.
