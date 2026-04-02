У Львові військовий ТЦК загинув від смертельного поранення в шию. Нападника затримали (оновлено)

У Львові військовий Територіального центру комплектування та соцпідтримки загинув від смертельного поранення в шию. Нападника затримали.

Про це повідомила поліція Львовської області.

Правоохоронці повідомили, що на вулиці Патона під час проведення заходів оповіщення невідомий ударив військовослужбовця ножем у шию, після чого втік. Попри зусилля медиків, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

У місті розпочали поліцейську спецоперацію і затримали нападника. Ним виявився інспектор Львівської митниці 1991 року народження. За умисне вбивство йому загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.