Для держслужбовців і ректорів введуть обов’язковий рівень знання англійської
- Анастасія Зайкова
Кабмін затвердив вимоги до знання англійської для частини держслужбовців і керівників у сфері освіти та науки.
Про це повідомили в МОН.
Для посад найвищої категорії — зокрема голів місцевих адміністрацій і їхніх заступників — встановили мінімальний рівень B1 за шкалою CEFR.
Для керівників університетів і наукових установ вимоги вищі — не нижче B2. Для інших посад рівень визначатимуть залежно від обов’язків. Уряд також дозволив частково замінити англійську іншою офіційною мовою ЄС — якщо її рівень не нижче B2.
Нові правила набудуть чинності через кілька років після завершення воєнного стану. Вимоги стосуватимуться лише окремих посад, а не всіх держслужбовців чи освітян.
У МОН пояснюють, що рішення не потребує додаткових витрат, але означає, що майбутнім кандидатам доведеться підтверджувати рівень англійської.
- Шкала CEFR (Common European Framework of Reference) — це міжнародна система оцінювання рівня володіння іноземною мовою, розроблена Радою Європи. Вона поділяє знання на 6 рівнів (від A1 до C2) у трьох основних групах (A, B, C).