Для держслужбовців і ректорів введуть обов’язковий рівень знання англійської

Кабмін затвердив вимоги до знання англійської для частини держслужбовців і керівників у сфері освіти та науки.

Про це повідомили в МОН.

Для посад найвищої категорії — зокрема голів місцевих адміністрацій і їхніх заступників — встановили мінімальний рівень B1 за шкалою CEFR.

Для керівників університетів і наукових установ вимоги вищі — не нижче B2. Для інших посад рівень визначатимуть залежно від обов’язків. Уряд також дозволив частково замінити англійську іншою офіційною мовою ЄС — якщо її рівень не нижче B2.

Нові правила набудуть чинності через кілька років після завершення воєнного стану. Вимоги стосуватимуться лише окремих посад, а не всіх держслужбовців чи освітян.

У МОН пояснюють, що рішення не потребує додаткових витрат, але означає, що майбутнім кандидатам доведеться підтверджувати рівень англійської.