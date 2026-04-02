Британія збирає 35 країн на переговори про розблокування Ормузької протоки. США не буде

Велика Британія організовує міжнародну зустріч за участю 35 держав, щоб обговорити шляхи відновлення Ормузької протоки — ключового маршруту для світових поставок нафти й газу, який Іран фактично заблокував після початку атак США та Ізраїлю.

Про це заявив прем’єр-міністр Кір Стармер, передає The Guardian.

Зустріч запланована на четвер, 3 квітня. Вона стосується держав, які раніше підписали спільну заяву про готовність сприяти безпечному проходу суден протокою. США до цього списку не входять.

Серед країн, які долучилися до ініціативи, — Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія, Канада, Австралія, Південна Корея, Нова Зеландія, ОАЕ, Нігерія та інші.

Стармер зазначив, що учасники мають оцінити «усі можливі дипломатичні та політичні кроки» для відновлення безпечного судноплавства, захисту суден і моряків та відновлення поставок енергоносіїв. Це буде перший випадок, коли країни зберуться для обговорення життєздатного плану відновлення протоки.

Водночас премʼєр Британії попередив, що швидке відновлення безпечного судноплавства не гарантоване і операція може бути складною. Ключовою проблемою є не страхування перевезень, а безпека проходження суден, наголосив Стармер.

«Річ у тім, що нам потрібно все це разом — єдиний фронт військової сили та дипломатичної діяльності, партнерство з промисловістю, щоб і вона змогла мобілізуватися після припинення бойових дій, і, перш за все, чітке та виважене керівництво. Саме це наша країна готова забезпечити», — зазначив британський премʼєр.

Після 28 лютого через часткову блокаду Іраном в Ормузькій протоці застрягли близько тисячі суден. До цього через цей морський шлях проходила п’ята частина світових постачань нафти й газу.

Лише 130 суден пройшли протокою з моменту, коли розпочалися бойові дії. Раніше така кількість кораблів проходила через Ормуз за день.