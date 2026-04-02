Росіяни за ніч запустили по Україні 172 дрони. Скільки збила ППО і де є влучання

У ніч проти 2 березня російські війська атакували Україну 172 ударними безпілотниками. ППО вдалося знешкодити 147 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще 22 ударних БпЛА влучили у 12 місцях, на восьми локаціях впали уламки. Один із прильотів стався по будинку в Чугуєві на Харківщині — постраждали дві жінки. Унаслідок удару виникла пожежа, у сусідніх будинках повибивало вікна.

Також під атакою вночі було Синельникове на Дніпропетровщині. Від атаки загинув чоловік, поранені жінка та 12-річний хлопчик. Загорілися торговельний комплекс, адмінбудівля, будинки й авто.

На Запоріжжі від російської атаки постраждали юнаки 19 і 16 років.

Також всю ніч росіяни обстрілювали Харків — там щонайменше шість прильотів, один з них — по обʼєкту критичної інфраструктури. А на Одещині під атакою була портова інфраструктура. В одному з портів постраждали складські майданчики та ангари, адміністративно-побутові приміщення, загорілися контейнери та цивільна автівка. Люди не постраждали.