FT: Трамп погрожував зупинити поставки зброї до України, щоб європейці допомогли розблокувати Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп погрожував припинити поставки зброї Україні, щоб змусити європейських союзників приєднатися до коаліції з відкриття Ормузької протоки, через яку проходить майже 20% світової нафти. Її заблокував Іран після того, як США та Ізраїль почали війну проти нього.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела серед чиновників, знайомих з переговорами.

Президент США вимагав від військово-морських сил країни НАТО допомогти йому в березні, але європейські країни відмовили. Вони заявили, що це неможливо, поки тривають бойові дії, а деякі також вказали, що це «не наша війна».

Три джерела заявили, що Трамп відповів погрозою припинити поставки за програмою PURL — ініціативи НАТО із закупівлі американської зброї для України європейським коштом.

Зрештою, за наполяганням генерального секретаря НАТО Марка Рютте, група із семи країн 19 березня опублікувала заяву про готовність зробити внесок у розблокування протоки (пізніше частина з них чітко вказали, що йдеться лише про дії після припинення вогню). Одне з джерел сказало, що саме генсек Рютте наполягав на спільній заяві, бо Трамп погрожував війти з PURL. Інше джерело сказало, що Рютте під час розмови з Францією, Німеччиною та Великою Британією пояснив, що Трамп був «досить істеричним» через відмову європейців допомогти захистити Ормузьку протоку.

Ввечері 1 квітня за вашингтонським часом Трамп виступить з промовою до нації. В інтервʼю Reuters він сказав, що під час неї висловить «огиду» в бік НАТО через те, що воно не підтримує США в Ірані, і заявив, що розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з організації.

1 квітня в коментарі телеканалу NewsMax посол США в НАТО Меттью Вітакер заявив, що зараз Трамп переглядає все — участь США в НАТО, підтримку європейських зусиль в Україні чи будь-які інші дії з боку Сполучених Штатів.