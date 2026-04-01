Верховний суд залишив довічне увʼязнення для навідника ракети по кафе у Краматорську

Верховний суд залишив в силі довічне увʼязнення російському агенту, який 27 червня 2023 року навів російський ракетний удар на піцерію Ria Pizza в центрі Краматорська. Через цю атаку загинули 13 людей.

Про рішення суду повідомив Офіс генпрокурора. Хоча імʼя агента не назвали, раніше повідомлялося, що це Володимир Синельник — колишній працівник газотранспортного підприємтсва міста.

Слідство встановило, що він не приховував проросійських поглядів і був агентом ще до початку повномасштабної війни. З 24 лютого 2022 року Синельник почав збирати інформацю про переміщення українських військ, а згодом отримав завдання перевірити, чи присутні військові в закладі, і записав для куратора з «ДНР» відео з відвідувачами кафе й автомобілями. Того ж вечора окупанти здійснили удар.

Під час тієї атаки загинули 13 людей, зокрема четверо дітей, письменниця Вікторія Амеліна, парамедик 3 штурмової бригади Артем Суховій й американський доброволець Ян «Френк» Торторічі. Ще 64 людини дістали поранень, зокрема троє громадян Колумбії, які були там разом з Амеліною.

На суді Синельник визнав, що передавав інформацію, проте заперечував, що мав наміри для таких наслідків.