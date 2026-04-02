NASA запустило чотирьох астронавтів до Місяця — вперше за понад 50 років

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч на 2 квітня американське космічне агентство NASA вперше з 1972 року запустило пілотовану місію до Місяця — «Артеміда ІІ». Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер і Крістіна Кох з NASA та Джеремі Гансен з Канадського космічного агентства вирушили з Космічного центру Кеннеді у Флориді на борту Space Launch System — найпотужнішої ракети в історії агентства. Протягом восьми днів на капсулі «Ореон» вони облетять супутник Землі та повернуться додому.

Мета цієї місії — випробувати системи ракети та космічного корабля, щоб підготувати ґрунт для нової висадки на Місяць. Ця експедиція встановить новий рекорд: астронавти віддаляться від Землі на відстань близько 406 тисяч км. Це найглибше проникнення людини в космос за всю історію, що перевищує навіть показники легендарного «Аполлона-13».

За кілька хвилин до старту канадський астронавт Джеремі Гансен звернувся до світу: «Ми йдемо для всього людства».

Про деталі місії пише Reuters.

Дні 1—2: перевірки на навколоземній орбіті

Екіпаж проведе перші дні на високій навколоземній орбіті, де ретельно перевірятиме системи. Астронавти тестуватимуть системи життєзабезпечення, рухову установку, навігацію та звʼязок капсули «Оріон», щоб переконатися, що космічний корабель готовий до польоту в глибокий космос. Після перевірок рухова система «Оріону» виведе космічний корабель з навколоземної орбіти на траєкторію руху до Місяця.

Дні 3—4: шлях до Місяця

Астронавти продовжуватимуть моніторинг систем корабля, які працюватимуть далі від Землі, ніж у будь-якому з попередніх пілотованих польотів у космос. «Оріон» пройде позаду Місяця за траєкторією «вільного повернення», що дозволить повернути космічний корабель до Землі, не вимагаючи роботи двигуна. Космічний корабель досягне найбільшої відстані від Землі під час цієї фази.

Дні ​5—8: повернення на Землю

Після прольоту повз Місяць екіпаж кілька днів буде летіти додому, проводячи додаткові випробування корабля. Коли капсула наблизиться до Землі, вона відділить ключові частини та увійде в атмосферу зі швидкістю близько 40 233 км/год. Перевірка теплового екрана капсули під час входу в атмосферу з високою енергією є однією з головних цілей місії.

Очікується, що космічний корабель приводниться в Тихому океані. Екіпаж повернуть рятувальні групи.