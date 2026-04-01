Протягом дня росіяни атакували Україну: на Черкащині четверо людей загинули, бо з цікавості підійшли до «Шахеда»
- Олександр Булін
Протягом дня 1 квітня росіяни продовжували атакувати Україну. «Бабель» зібрав головне, що відомо про наслідки.
На Черкащині У Золотоноському районі загинули четверо людей — вони з цікавості підійшли до місця падіння «Шахеда».
У Херсоні близько 11:10 окупанти атакували цивільне авто у Дніпровському районі міста. Загинула жінка 59 років, 63-річна жінка у вкрай важкому стані. Також тяжких поранень зазнав 62-річний чоловік.
У Полтаві безпілотник впав на територію приватних будинків. Постраждали четверо людей, серед них дитина.
На Сумщині росіяни вдарили по цивільному підприємству в Бочечківській громаді Конотопського району. Поранені двоє чоловіків 50 і 30 років і 54-річна жінка.
На Закарпатті ворог атакував обʼєкти критичної інфраструктури у Хустському та Ужгородському районах. Постраждала одна людина.