Протягом дня росіяни атакували Україну: на Черкащині четверо людей загинули, бо з цікавості підійшли до «Шахеда»

Протягом дня 1 квітня росіяни продовжували атакувати Україну. «Бабель» зібрав головне, що відомо про наслідки.

На Черкащині У Золотоноському районі загинули четверо людей — вони з цікавості підійшли до місця падіння «Шахеда».

У Херсоні близько 11:10 окупанти атакували цивільне авто у Дніпровському районі міста. Загинула жінка 59 років, 63-річна жінка у вкрай важкому стані. Також тяжких поранень зазнав 62-річний чоловік.

У Полтаві безпілотник впав на територію приватних будинків. Постраждали четверо людей, серед них дитина.

На Сумщині росіяни вдарили по цивільному підприємству в Бочечківській громаді Конотопського району. Поранені двоє чоловіків 50 і 30 років і 54-річна жінка.

На Закарпатті ворог атакував обʼєкти критичної інфраструктури у Хустському та Ужгородському районах. Постраждала одна людина.