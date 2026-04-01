Anthropic випадково розсекретив вихідний код чат-бота Claude
Getty Images / «Бабель»
Американська компанія Anthropic підтвердила, що випадково розсекретила вихідний код свого популярного чат-бота Claude. Речник компанії запевнив, що витоку конфіденційних чи облікових даних клієнтів не було.
Про це повідомляє CNBC.
Пост в Х з посиланням на код ШІ зібрав 31,8 мільйона переглядів. У компанії кажуть, що причиною витоку став людський фактор. Anthropic працює, щоб ця ситуація більше не повторилася.
Витік вихідного коду – це удар по стартапу, оскільки він може допомогти розробникам програмного забезпечення та конкурентам Anthropic зрозуміти, як компанія створила свій чат-бот.
Це вже другий серйозний витік інформації в Anthropic за останній час. Минулого тижня опис іншої майбутньої ШІ-моделі компанії та деякі документи виявили в кеші даних у загальному доступі.
- Компанію Anthropic створили колишні співробітники OpenAI у 2021 році. Вона спеціалізується на розробці загальних систем ШІ та мовних моделях. Наприкінці 2022 року Google інвестувала в компанію майже $400 мільйонів.
- У лютому загальний дохід компанії становив $2,5 мільярда. Найпопулярніший ШІ-помічник компанії Claude може аналізувати тексти різними мовами, писати програмний код, працювати з фото, розв’язувати математичні задачі, створювати тексти будь-яких жанрів, проводити глибокі дослідження інформації та працювати із сервісами Google Workspace.