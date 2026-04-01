Anthropic випадково розсекретив вихідний код чат-бота Claude

Новини

Getty Images / «Бабель»

Американська компанія Anthropic підтвердила, що випадково розсекретила вихідний код свого популярного чат-бота Claude. Речник компанії запевнив, що витоку конфіденційних чи облікових даних клієнтів не було.

Про це повідомляє CNBC.

Пост в Х з посиланням на код ШІ зібрав 31,8 мільйона переглядів. У компанії кажуть, що причиною витоку став людський фактор. Anthropic працює, щоб ця ситуація більше не повторилася.

Витік вихідного коду – це удар по стартапу, оскільки він може допомогти розробникам програмного забезпечення та конкурентам Anthropic зрозуміти, як компанія створила свій чат-бот.

Це вже другий серйозний витік інформації в Anthropic за останній час. Минулого тижня опис іншої майбутньої ШІ-моделі компанії та деякі документи виявили в кеші даних у загальному доступі.