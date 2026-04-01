У США послабили закон про зникаючі види в Мексиканській затоці. Екологи попереджають, що це може вбити цілий вид китів

Кілька високопосадовців Адміністрації президента США Дональда Трампа, які входять до так званого Загону бога, 31 березня проголосували за те, щоб скасувати давні норми закону про зникаючі види у Мексиканській затоці та звільнити весь нафтовий і газовий видобуток від обмежень. Екологи побоюються, що це рішення може стати фатальним для китів Райса — виду, що перебуває на межі зникнення, існує лише в затоці і налічує всього близько 50 особин.

Про це пише CNN.

«Загоном бога» називають групу з шести високопосадовців у складі Комітету з питань зникаючих видів, який має право вирішувати питання про винятки з закону про зникаючі види. Свою неформальну назву він отримав через фактичну «божественну» владу — можливість вирішувати долю видів.

Подібні винятки з закону застосовують украй рідко. Нинішнє рішення стало лише четвертим випадком в історії, коли комітет голосував, і першим — коли виняток обґрунтували міркуваннями національної безпеки.

Минулого тижня міністр оборони Піт Гегсет попросив застосувати виняток до закону про зникаючі види для всіх розвідок і видобутку нафти та газу в Мексиканській затоці «з міркувань національної безпеки».

На засіданні міністр оборони США піт Гегсет та інші посадовці адміністрації Трампа казали, що судові позови й екологічні обмеження ускладнюють планування та реалізацію бурових проєктів, а отже — шкодять національній безпеці США. У останні роки екологічні групи подавали позови з вимогами зменшити швидкість суден у районі (щоб уникнути зіткнень із китами Райса) та обмежити використання сейсмічних повітряних гармат, які заважають навігації й комунікації китів.

«Ці судові баталії витрачають критично важливі ресурси уряду і роблять неможливим для енергетичних компаній планування та інвестиції в нові проєкти», — заявив Гегсет. «Коли розвиток у затоці гальмується, ми не можемо виробляти енергію, яка потрібна країні».

Як іще один аргумент він згадав війну з Іраном, яка призвела до глобальних енергетичних потрясінь та росту цін на пальне.

Кит Райса — найближчий до зникнення вид у Мексиканській затоці, але там також мешкають інші вразливі види, зокрема морські черепахи, ламантини та журавлі-крикливці.