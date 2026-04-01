Україна отримала від уряду Японії майже $1,3 мільярда на соціальні видатки

Україна отримала від уряду Японії майже $1,3 млрд на соціальні видатки — пенсії, допомогу малозабезпеченим, субсидії тощо.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Кошти на соціальні видатки надали в рамках проєкту Світового банку Peace in Ukraine. Він передбачає фінансування соціальних, гуманітарних та основних державних видатків України під час війни.

Це другий транш від Японії, профінансований за механізмом Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7. Його загальний обсяг становить $50 млрд.

З лютого 2022 року бюджетна підтримка від Японії перевищила $10,7 млрд, з яких понад $2,7 млрд надійшли у формі грантів.

Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) — це ініціатива країн G7, яка покликана надати Україні фінансову допомогу загальним обсягом до $50 млрд.

Механізм передбачає використання прибутків від заморожених російських активів для фінансування бюджету України, покриваючи військові, соціальні та гуманітарні потреби.