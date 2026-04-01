Близько 66% американців підтримують якнайшвидше завершення війни проти Ірану, навіть якщо це означатиме, що президент США Дональд Трамп не досягне своїх цілей.

Про це свідчать результати опитування Reuters / Ipsos, проведеного 26—28 березня.

66% респондентів вважають, що США мають завершити військову кампанію якнайшвидше, тоді як 27% підтримують продовження війни. Ще 6% опитаних не визначилися.

Серед прихильників Республіканської партії позиції розділилися: 40% виступають за швидке завершення війни, а 57% — за продовження бойових дій до досягнення заявлених результатів.

Понад половину респондентів очікує, що конфлікт негативно вплине на їхній особистий фінансовий стан. Водночас лише 7% американців підтримують потенційну наземну операцію США в Ірані.

На тлі громадських настроїв політичний тиск на адміністрацію посилюється. Рейтинг схвалення президента Трампа наприкінці березня знизився до 36% — найнижчого рівня з моменту його обрання.