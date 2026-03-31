США зняли санкції з судна, повʼязаного із сімʼєю коханки Путіна

Російке судно SV NIKOLAY, з якого США 31 березня зняли санкції, вивозило українські зерно та металургійний кокс і повʼязане з сімʼєю коханки Путіна Аліни Кабаєвої.

Про це пише російське медіа «Важливі історії».

Про те, що це судно задіяне у вивезені краденого зерна з окупованих українських територій, повідомляє і Головне управління розвідки Міноборони. У 2022 році розслідувачі Reuters і PBS завдяки супутниковим знімкам встановили, що Росія вивозить на ньому зерно із Севастополя на продаж турецьким компаніям.

Британські аналітики Open Source Centre та українські журналісти з Kyiv Independent у 2025 році встановили, що SV NIKOLAY возить металургійний кокс з окупованого Маруіполя до Алжиру. При цьому в документах поставки оформлюють як груз з російського Краснодарського краю до Туреччини.

Металургійний кокс цим судном поставляла зареєстрована в Гонконзі компанія Green Rabbit. Вона ж займається вивозом вугілля і пшениці з окупованого сходу України. У 2024 році «Важливі історії» встановили, що цією компанією керує Муслім Темеркаєв — радник батька Аліни Кабаєвої Марата Кабаєва.

Темеркаєв працює на Кабаєва в Міжнародній асамблеї ісламського бізнесу. Через неї фактичний тесть Путіна планував інвестувавати в економіку «ДНР».