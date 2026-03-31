США скасували санкції проти трьох російських суден
- Олександр Булін
Міністерство фінансів США виключило із санкційних списків три цивільні судна, що ходять під російським прапором.
Про це йдеться в оновленому переліку Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.
Мова про контейнеровози FESCO MONERON і FESCO MAGADAN та сухвантаж SV NIKOLAY. За даними Головного управління розвідки Міноборони України SV NIKOLAY брав участь у незаконнному вивезені українського зерна з окупованих територій.
Причини скасування санкцій у США не розкривають.