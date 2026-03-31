Україна може допомогти розблокувати Ормузьку протоку — і має для цього всі інструменти. Світові медіа про війну 31 березня

Україна готова допомогти розблокувати Ормузьку протоку, пише Politico. Президент Володимир Зеленський обговорював це питання під час візиту до країн Близького Сходу. За його словами, перемога України над російським флотом у Чорному морі дала Києву необхідні знання. Попри те, що три українські порти на Одещині й досі зазнають російських ракетних і дронових ударів, щомісяця до них заходять майже 200 вантажних суден, розповідає керівник моніторингової групи Інституту стратегічних досліджень Чорного моря Андрій Клименко. «Україні вдалося створити комплексну систему захисту цивільних суден від усіх видів загроз на морському шляху — від територіальних вод Румунії до Одеської області. Я називаю це тунелем», — каже Клименко.

Україна не розкриває всіх деталей своєї стратегії, але, за словами Клименка, вона поєднує захист від атак з повітря, розмінування моря і злагоджену роботу берегової артилерії, авіації та інших підрозділів. Крім суто військових методів, Київ працює і на ринку страхування, щоб захід суден у порти не коштував замовникам захмарних грошей. Ще в листопаді 2023 року уряд запустив програму Unity Facility. Завдяки їй Україна ділить витрати на страхування цивільних суден з такими гігантами ринку, як Lloyd’s of London і Marsh McLennan. У березні цю ініціативу продовжили. Таке поєднання військової сили й фінансових інструментів може виявитися дієвим і для Перської затоки, йдеться у статті.

Про те, як зв’язок Володимира Путіна з Іраном може коштувати йому друзів у Перській затоці, розповідає The Times. Країни Перської затоки (ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар), які раніше намагалися зберігати нейтралітет щодо війни в Україні, почали шукати допомоги у Києва і підписали з ним договори про оборонну співпрацю. Раніше в регіоні Україну вважали корумпованою державою, а тепер її стійкість перед російським вторгненням викликає повагу. Для ОАЕ така співпраця зараз нагадує прислів’я «Ворог мого ворога — мій друг, а друг мого ворога — мій ворог», — пояснює провідний політолог Еміратів Абдулхалек Абдулла. Водночас, попри конфлікт інтересів, арабські лідери не поспішають остаточно спалювати мости з Кремлем через особисті багаторічні стосунки лідерів, економічні зв’язки (інвестиції РФ в ОАЕ перевищують $10 мільярдів), співпрацю в рамках ОПЕК щодо цін на нафту і недовіру до стабільності політики США.

Читайте також матеріал BBC про успішні та масштабні атаки українських дронів на ключові нафтові об’єкти Росії поблизу Балтійського моря протягом останнього тижня. Супутникові знімки підтверджують величезні пожежі та значні руйнування на трьох великих нафтопереробних об’єктах: у Приморську зруйновані або пошкоджені щонайменше вісім резервуарів для зберігання нафти, в Усть-Лузі — як мінімум вісім, у Киришах — не менше двох. Через порти в Приморську та Усть-Лузі проходить майже 42% від усього експорту російської нафти. Згідно з аналізом фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), 26 і 27 березня стали першими днями від початку повномасштабного вторгнення, коли у трьох балтійських портах Росії жодне судно не завантажили нафтою.

