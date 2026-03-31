У Києві викрили агентурну мережу РФ, яка готувала замовні вбивства військових і волонтерів

Правоохоронці затримали чотирьох громадян України за підозрою у підготовці серії убивств військових та громадських діячів на замовлення РФ.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора і СБУ.

За даними слідства, група з чотирьох людей діяла за координації працівника російського Генштабу. Його особу вже встановили співробітники СБУ. Він визначав цілі, розподіляв ролі та керував підготовкою.

Для вербування фігурантів росіянин залучив жительку Херсону, з якою познайомився під час окупації міста у 2022 році. Після деокупації міста вона втекла до РФ.

Цілями групи були командири підрозділів Нацгвардії, ГУР та Сил спецоперацій ЗСУ. Під автівками військових планували встановлювати саморобні вибухівки. Одного українського захисника планували ліквідувати вогнепальною зброєю біля місця його служби.

Основними виконавцями замовлення РФ виявилися завербований ворогом рецидивіст, який вже притягувався до відповідальності за розбій, та його спільниця із Запоріжжя.

Серед інших фігурантів — директор приватної охоронної фірми, який надав виконавцям авто для втечі з місця запланованого теракту, а також правоохоронець з Дніпропетровщини, який моніторив відомчі бази даних та мав прозвітувати російській воєнній розвідці у разі «підтвердження» ліквідації військового.

Під час обшуків у фігурантів вилучили зброю, змінні сім-картки і смартфони із доказами роботи на Росію.

Групу затримали напередодні підготовки до вбивства командира одного з добровольчих формувань у Києві. Їм повідомили про підозру у державній зраді, замаху на умисне вбивство на замовлення та незаконних діях з інформацією. Зловмисникам загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Організаторам, які перебувають у РФ, додатково інкримінують замах на диверсію.