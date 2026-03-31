Євродепутатку з Румунії Діану Шошоаке, яка погрожувала «переламати ноги» Зеленському, хочуть відправити на психіатричну експертизу

Diana Iovanovici Șoșoacă / Facebook

Депутатку Європарламенту від Румунії та лідерку ультраправої партії «SOS Румунія» Діану Шошоаке викликали до Генеральної прокуратури. Правоохоронці наполягають на проведенні психіатричної експертизи.

Про це пише румунська агенція Agerpres.

Для початку процедури необхідна згода депутатки, тому її вчора викликали на допит.

Шошоаке проходить у справі, що стосується 11 злочинів. Серед них — публічне просування фашистських та антисемітських ідей, заперечення Голокосту, незаконне позбавлення волі, поширення антисемітизму та образа представників влади.

Саме у справі про пропаганду екстремістських ідей прокурори хочуть, щоб Шошоаке пройшла психіатричну експертизу. Євродепутатка назвала цю вимогу «поверненням до каральної психіатрії радянських часів» і заявила, що Генпрокуратура має сама піти на психіатричне лікування.

«Мене направляють на психіатричну експертизу — цей Генпрокуратурний орган, повний зрадників, неосвічених і некомпетентних людей, які отримують політичні накази, мав би не експертизи проводити, а сам піти на психіатричне лікування. Якщо вже вони хочуть радянщину — то нехай отримають. Ідіть самі до психіатрії, перш ніж вимагати цього від інших», — заявила Шошоаке.

Хто це така

Діана Шошоаке, яка очолює проросійську румунську партію «SOS Румунія», відзначилася численними скандальними заявами та вчинками. Одного разу її вивели з засідання Європарламенту, коли вона криками перебивала іншу депутатку та з іконою в руках скандувала: «Віримо в Бога». За день до того вона обіцяла привести у Європарламент священника, щоб «вигнати звідти дияволів».

Також під час свого першого виступу у Європарламенті Шошоаке відзначилася антиукраїнською промовою про «мільйон румунів» в Україні, яким «не дають говорити й молитися».

У 2023 році Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує приєднати до Румунії частину південного регіону України. Також під час візиту президента Володимира Зеленського до Румунії торік вона заявила, що «переламає йому ноги», якщо той спробує виступити в парламенті її країни.

Шошоаке виступала проти будь-якої підтримки України, поширювала проросійські наративи, закликала до перегляду кордонів України та фактично ставила під сумнів її територіальну цілісність. Через низку антиукраїнських заяв депутатці заборонили в’їзд до України, визнавши загрозою для нацбезпеки.