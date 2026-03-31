Аеропорт «Палм-Біч» у Флориді перейменують на честь Дональда Трампа

Новини

Губернатор Флориди Рон Десантіс підписав закон про перейменування міжнародного аеропорту «Палм-Біч» на честь президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Це рішення продовжує торішній план Флориди передати нерухомість у центрі Маямі для будівництва президентської бібліотеки Трампа.

Однак, щоб воно стало чинним, необхідне погодження Федеральної авіаційної адміністрації — вона має оновити дані в навігаційних системах і картах, після чого в аеропорту змінять вивіски. Окремо конгресмен Браян Маст запропонував змінити код аеропорту з PBI на DJT — за ініціалами Трампа.

Минулого тижня Міністерство фінансів США повідомило, що до 250-ї річниці незалежності США на нових банкнотах вперше в історії зʼявиться підпис чинного президента — Дональда Трампа. Також нещодавно у США затвердили ювілейну золоту монету із зображенням президента на честь 250-річчя країни. На ній Трамп стоїть за столом зі стиснутими кулаками.

Ім’я чинного президента США також планують закріпити за новим класом військових кораблів ВМС, програмою віз для заможних іноземців, урядовим сайтом з рецептурними ліками та федеральними ощадними рахунками для дітей.