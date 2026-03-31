Росіяни вночі атакували Україну майже 300 дронами. Влучили у багатоповерхівки в Полтаві та Одесі, є постраждалі

Новини

У ніч проти 31 березня російські війська запустили для удару по Україні 289 безпілотників. ППО знешкодила 267 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще 20 ударних БпЛА впали на 11 локаціях, на шести — впали уламки. Зокрема, один із російських дронів під ранок влучив у багатоповерхівку в Одесі — постраждав чоловік, будинок пошкоджений.

Telegram / Сергій Лисак

Також росіяни вночі атакували Полтаву — там загинула людина, ще четверо постраждали. Серед поранених — 6-річна дівчинка. У місті пошкоджені багатоквартирний будинок і підприємство.

У Криворізькому районі Дніпропетровщини від російських обстрілів вночі постраждали чоловіки 23 і 55 років. Зайнялася пʼятиповерхівка, ще три багатоквартирні будинки пошкоджені. Понівечена й інфраструктура.