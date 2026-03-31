Радник міністра оборони: Росіяни почали кріпити макети ракет Р60 на «Шахеди»

Новини

Сергій FLASH / Telegram

Російські війська почали встановлювати макети ракет Р60 на свої ударні дрони типу Shahed.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, ціль росіян — налякати українську авіацію та привернути увагу перехоплювачів.

«Армійська авіація знає, як реагувати на такі речі. А ось підрозділів перехоплювачів у нас багато в різних родах військ і відомствах, і, звичайно, всі намагатимуться знищити таку «важливу» ціль», — зазначив Бескрестнов.

Він додав, що наразі є потреба вигадати спосіб задля того, щоб розпізнавати подібні «Шахеди» з фальшивими ракетами.