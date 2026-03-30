Війна на Близькому Сході може зіграти радше на користь України, ніж Росії. Світові медіа про російсько-українську війну 30 березня

Україна блискуче розіграла «слабку карту» у війні на Близькому Сході, зміцнивши свій авторитет на міжнародній арені, пише колишній офіційний історик НАТО Пітер Кеддік-Адамс для The Telegraph. Країни Перської затоки роками вкладали мільярди в дорогу зброю, куплену в Росії та Заходу, але опинилися беззахисними перед дешевими іранськими дронами. Гроші більше не дорівнюють владі — стратегічну перевагу дають технології, якими володіє Київ, вважає Кеддік-Адамс. Україна готується виробляти до 10 мільйонів дронів на рік, випереджаючи Китай. Це може бути потужним інструментом залучення валюти та інвестицій, йдеться в статті. Водночас українці опанували системи Patriot навіть краще за самих американців, зауважує колишній командувач Об’єднаних сил НАТО у Європі генерал Крістофер Каволі: «Вони використовують їх ефективніше, з вищим коефіцієнтом ураження цілей та меншою кількістю помилок. Спочатку я скептично ставився до того, що українці зможуть швидко опанувати Patriot. Тепер ми вчимося в них».

Важливо й те, шо Саудівська Аравія, Катар та ОАЕ, які раніше дотримувалися нейтралітету щодо Росії, тепер стануть партнерами України — Володимир Зеленський підписав з ними десятирічні угоди про оборонну співпрацю. Саме тому в Києва зараз достатньо шансів послабити експортний контроль і дозволити українським технологіям заробити певну тверду валюту в обмін на прихильність, підсумовує автор статті.

