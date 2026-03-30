AFP: Ліван просить посольство України видати можливого агента Моссаду

Ліван звернувся до посльства України в Бейруті з проханням видати чоловіка, який там переховується. Його підозрюють у роботі на ізраїльську розвідку «Моссад».

Про це пише Agence France-Presse з посиланням на джерело в «Хезболлі» та слова керівника Служби загальної безпеки Лівану.

Джерело в «Хезболлі» повідомило, що у вересні «Хезболла» затримала чоловіка — громадянина Сирії, Палестини та України. Він припаркував мотоцикл на дорозі, що веде до аеропорту Бейруту через південні передмістя міста, яке контролює «Хезболла». На мотоциклі був вибуховий пристрій, замаскований під акумулятор.

«Хезболла» утримувала чоловіка до початку війни між США, Ізраїлем та Іраном 28 лютого, в яку ліванська організація вступила на боці Ірану. Шостого березня ізраїльські військові завдали удару по будівлі в південному передмісті — поруч з місцем, де його утримували. Завдяки цьому він зміг втекти до посольства України, додало джерело.

Служба загальної безпеки Лівану заявила, що їй вдалося заарештувати пʼятьох імовірних членів групи, яка працювала з чоловіком, і передати їх суду. Її керівник Хассан Шукейр розповів журналістам, що посольство України в Лівані зв’язалося з ними 10 березня з проханням дозволити громадянину України, який був у посольстві і втратив паспорт, виїхати через аеропорт Бейруту.

«Перевіривши його імʼя та фотографію, ми дізналися, що його розшукує ліванська судова система, і що ліванські служби безпеки оголосили щодо нього низку розшуків і слідчих дій», — додав він.

Шукейр сказав, що ліванська влада повідомила посольство, що воно зобовʼязане передати чоловіка. Він додав, що його розшукують за участь у діяльності осередку ізраїльського Моссаду, який планував вбивства та вибухи в південних передмістях Бейруту.