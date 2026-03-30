Апеляційна палата ВАКС помʼякшила покарання ексдиректору аеропорта «Бориспіль» Євгену Дихне

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду помʼякшила покарання колишньому директору аеропорта «Бориспіль» Євгену Дихне у справі про аеропорт.

Про це апеляційна палата ВАКС повідомила в соцмережах.

Дихне суд змінив покарання на чотири роки тюрми замість пʼяти, а колишній начальниці служби орендних відносин аеропорту Олесі Левочко — три роки тюрми замість чотирьох. На користь Фонду державного майна з них стягнули близько 1,33 мільйона гривень.

Справа про аеропорт «Бориспіль»

Дихне і Левочко звинуватили в тому, що у 2016— 2017 роках вони неправомірно передавали приміщення аеропорту приватним підприємствам: ТОВ «Артерія Груп» і ТОВ «Кофе Бар Плюс». Це робили на підставі укладених договорів попередньої оренди — поза конкурсом і за заниженою вартістю. Тоді як за законом подібні дії мав право вчиняти лише Фонд державного майна України за конкурсом та за погодженням із Міністерством інфраструктури.

Колегія суддів вказала, що укладення попередніх договорів було незаконним. НАБУ та САП вважали, що ці незаконні дії завдали шкоди на понад 16,5 мільйона гривень. Суд першої інстанції оцінив збитки в 15,7 мільйона гривень.

У справі суд, за клопотанням сторони захисту (сторона обвинувачення теж не була проти), призначив повторну експертизу, яка встановила іншу суму збитків. За інформацією «Бабеля», експертиза показала, що сума шкоди — 1,9 мільйона гривень. Експертиза, яку провели на замовлення захисту, показала 145,8 тисяч гривень.