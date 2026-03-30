Україна і Болгарія планують запустити тестове залізничне сполучення

Україна і Болгарія влітку планують запустити тестове пасажирське залізничне сполучення.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У Києві 30 березня Кулеба зустрівся з міністром транспорту та звʼязку Болгарії Корманом Ісмаїловим, вони обговорили рейс, який планують запустити влітку. Маршрут проходитиме через Румунію.

Також міністри домовились працювати у сфері автоперевезень, роботи електронної черги на кордоні та зміцнювати безпеку судноплавства в Чорному морі. Вже цього року Україна і Болгарія планують підписати міжурядову угоду про морський пошук і порятунок.

Авторка: Вероніка Довганюк